Bankräuber nach Überfall in Linz mit Alarmpaket auf Flucht

Ein bewaffneter Mann hat am Donnerstag in Linz-Dornach eine Bank überfallen. Der Täter, der zu Fuß flüchtete, erwischte das Alarmpaket. Es detonierte nach etwa 30 Sekunden. Die Ermittler ersuchen daher um Hinweise, wer in der Nähe der Bank roten Rauch oder eine Person mit roten Farbspritzern auf der Kleidung gesehen hat.

SN/APA (FOTOKERSCHI.AT)//KERSCHBAUM Situation vor dem Bankhaus nach dem Überfall