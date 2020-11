Bankschließfächer geleert: Schaden bei 25 Mio. Euro?

Der Wert der aus Bankschließfächern bei drei Geldinstituten in Niederösterreich und Wien gestohlenen Gegenstände soll insgesamt um die 25 Millionen Euro betragen. Das berichtet die Tageszeitung "Kurier". Demnach dürften die Täter in den Bankfilialen in Klosterneuburg, Mödling und Wien-Döbling rund 85 Schließfächer geknackt haben. Nach der Einvernahme von knapp 50 Geschädigten sei eine Schadensauflistung von rund zwölf Millionen Euro erstellt worden.

SN/APA/THOMAS LENGER Die Polizei nannte noch keine genaue Schadenshöhe