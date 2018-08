Barrierefrei bleibt eine Vision

Für behinderte Menschen ist das Leben in der Großstadt immer noch gepflastert mit Hürden aller Art. Die SN haben sich umgesehen - und leider vieles gefunden.

Es war als Pilotprojekt gedacht, als die Post ihre neuen Briefkästen aufstellte. Sie beinhalteten ein Depot unterhalb des Kastens. Damit die Briefträger auf ihren Runden nicht alles mitschleppen müssen. Gute Idee, im Grunde. Was die Post nicht bedacht hatte: Dadurch befand sich der Briefschlitz plötzlich auf 1,48 Metern Höhe - für viele Rollstuhlfahrer unmöglich zu erreichen. Das Behindertenberatungszentrum Bizeps wandte sich an den Klagsverband und der wiederum an die Post.