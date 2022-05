Bartgeier-Jungvogel aus Wien in Spanien angesiedelt

Ein im Wiener Tiergarten Schönbrunn aufgezogener junger Bartgeier hat in Spanien sein Zuhause gefunden: Er wurde in Maestrazgo nördlich von Valencia ausgewildert. Das Projekt zur Wiederansiedlung des Bartgeiers im Alpenraum läuft seit 1986. "Zusammen konnten wir bereits rund 200 junge Bartgeier aus Zoos und Zuchtstationen in Österreich, Frankreich, Italien und der Schweiz auswildern, die ihrerseits wieder für Nachwuchs sorgten", sagte Zoodirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Projekt zur Wiederansiedlung im Alpenraum läuft seit 1986