Bartgeier-Pärchen in EGS Haringsee erwartet Nachwuchs

Ein Bartgeier-Pärchen in der von Vier Pfoten geführten Eulen- und Greifvogelstation (EGS) Haringsee erwartet Nachwuchs. Über eine Überwachungskamera ist laut den Betreibern nicht nur das "Anbandeln" verfolgt worden. Das Weibchen hat vor kurzem ein Ei gelegt. Es wird etwas mehr als 50 Tage dauern, "bis dann hoffentlich ein Bartgeierküken schlüpft", betonte der wissenschaftliche Leiter Hans Frey.

Über die Kamera sei auch zu sehen, dass die werdenden Bartgeier-Eltern "sehr engagiert sind und äußerst achtsam mit dem Ei umgehen". Seit Beginn des Bartgeierprojektes wurden schon mehr als 200 Bartgeier in der EGS geboren oder aufgezogen. Ein Großteil der Jungvögel wurde in der Folge an verschiedenen Standorten in den Alpen oder in Andalusien freigelassen. Auch der Jungvogel, der sich noch im Ei befindet, soll einmal ausgewildert werden.

Quelle: APA