Batterien werden häufig nicht fachgerecht entsorgt

Ein eher schwach ausgeprägtes Umweltbewusstsein in Bezug auf Batterien und deren Entsorgung hat eine Umfrage von Marketagent.com für den Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) ans Licht gebracht. So gaben nur 56 Prozent der Befragten an, die Energiespeicher immer fachgerecht zu entsorgen, ein Drittel hat diese auch schon in den Hausmüll geschmissen.

SN/APA/JAEGER ROBERT