Bauarbeiten für neues Wiener Pratermuseum beginnen

Im Wiener Prater haben die Bauarbeiten für das neue Pratermuseum begonnen. Die Sammlung soll aus dem Seitentrakt des Planetariums in einen 16 Meter hohen Holzneubau in der Straße des Ersten Mai ziehen. Mit dem nachhaltig geplanten Gebäude wolle die Stadt "ein positives Zeichen setzen in schwierigen Zeiten", sagte Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) beim Spatenstich am Mittwoch. Eröffnet werden soll das Gebäude laut Wien Museum-Direktor Matti Bunzl im März 2024.

SN/APA/Wien Museum/Michael Wallraff Neues Pratermuseum soll 2024 eröffnen