Bauarbeiten für Poller am Wiener Rathausplatz haben begonnen

Rund um den Wiener Rathausplatz werden in den kommenden Wochen insgesamt 78 Sicherheitspoller installiert. Die Bauarbeiten für die Anti-Terror-Maßnahme haben am Montag planmäßig mit den ersten Aufgrabungen an der Ecke Felderstraße begonnen. Ab Ende der Woche wird dann auch an der Ring-Seite und an der Ecke Lichtenfelsgasse gewerkt. In spätestens sechs Wochen soll alles erledigt sein.

SN/APA/HANS PUNZ Erste Aufgrabungen wurden gemacht