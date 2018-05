Bauarbeiter stach Kollegen auf Baustelle nieder

Ein 32 Jahre alter Bauarbeiter aus Kärnten ist am Samstagnachmittag in Millstatt von seinem 34-jährigen Arbeitskollegen mit einem Stanley-Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Der Streit ereignete sich auf einem Parkplatz in einem Kleintransporter kurz vor der Abfahrt von der Baustelle. Laut Polizei haben sich die beiden Spengler zum wiederholten Mal gestritten. Die Ursache ist unbekannt.

Als der 32-Jährige Spengler und Lenker des Kleintransporters bei der Abfahrt den 34-Jährigen Beifahrer zur Ruhe ermahnte und am T-Shirt erfasste, zückte dieser ein Stanley-Messer und schnitt dem Angreifer in den linken Unterarm. Der 32-Jährige aus Feldkirchen erlitt eine tiefe Schnittwunde und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Spittal/Drau eingeliefert. (APA)