Bauarbeiter starb auf Kran in Wien

Ein 62 Jahre alter Mann ist auf einem 40 Meter hohen Kran in Wien-Hietzing gestorben. Der Tote wurde von seinen Kollegen offenbar erst am nächsten Tag entdeckt. Laut Amtsarzt dürfte der Ungar an Herz-Kreislauf-Versagen gestorben sein. Der Mann wies keine Verletzungen auf. Die Polizei schloss Fremdverschulden aus, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger.

