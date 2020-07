Bauer überrollte Lebensgefährtin mit Traktor: tot

Ein 41-jähriger Landwirt aus dem OÖ-Bezirk Rohrbach hat am Samstagnachmittag seine Lebensgefährtin mit dem Traktor überrollt und getötet. Der Bauer fuhr laut Polizei auf einem Wirtschaftsweg in der Gemeinde Peilstein. Dabei kam ihm die 50-Jährige entgegen. Der Mann bemerkte die Frau nicht, sie wurde vom linken Hinterrad des Traktors erfasst und überrollt. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

Quelle: APA