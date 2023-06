Bauern werden wegen Straßenbau enteignet

Gegen die Errichtung der Ost-Umfahrung Wiener Neustadt wird erneut protestiert. Ein Landwirt hat dafür seinen Acker zur Verfügung gestellt.

Hans Gribitz hat, wie man so schön sagt, die Schnauze voll. Der Landwirt aus Lichtenwörth, einer Nachbargemeinde von Wiener Neustadt, stellte am Sonntag seinen Acker für die Errichtung eines Protestcamps zur Verfügung. In den kommenden Tagen werden hunderte Menschen erwartet, die sich gegen ein umstrittenes Straßenprojekt auflehnen: die Ost-Umfahrung der zweitgrößten Stadt Niederösterreichs mit knapp 50.000 Einwohnern. "So geht es einfach nicht mehr mit der Betoniererei. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Wir haben ausgetrocknete Seen, und der ...