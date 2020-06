Bauernhof-Brand im Bezirk Amstetten fordert ein Todesopfer

Der Brand des Wohngebäudes eines Bauernhofs in St. Michael am Bruckbach, einer Katastralgemeinde von St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten), hat Mittwochfrüh ein Menschenleben gefordert. Ein Mann starb Feuerwehrangaben zufolge in den Flammen. Die Identität des Toten war laut Polizei nicht feststellbar, eine Obduktion wurde angeordnet. Die Ursachenermittlung war gegen Mittag im Gange.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMM Rund 140 Feuerwehrleute standen im Einsatz