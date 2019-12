Baugerüst löste sich: Arbeiter stürzte sechs Meter ab

Ein 57-Jähriger ist Dienstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Außerweg in der Gemeinde Navis (Bezirk Innsbruck Land) schwer verletzt worden. Der Arbeiter befand sich laut Polizei auf einem Baugerüst, als sich dieses aus unbekannter Ursache plötzlich löste und der Mann samt dem Gerüst rund sechs Meter in die Tiefe stürzte.

Der 57-Jährige schlug auf einem Stahlgitter auf. Dieses dämpfte vermutlich den Aufprall, hieß es. Der Arbeiter wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Quelle: APA