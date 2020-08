Baum stürzt auf Kleinbus im Südburgenland: Drei Insassen tot

In der Gemeinde Burgauberg-Neudauberg (Bez Güssing) im Südburgenland ist am Samstagnachmittag ein Baum auf einen Kleinbus gestürzt. Drei Insassen kamen dabei nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland ums Leben. Vier weitere Personen wurden mit Verletzungen in das Krankenhaus Oberwart gebracht. Im Einsatz standen drei Notarzt- sowie vier Rettungswagen und Mitglieder der Feuerwehr.

SN/APA (Archiv/dpa)/Patrick Seeger Drei Menschen kamen bei dem Unfall ums Leben