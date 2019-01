Baupolizei stoppte Abriss von Biedermeierhaus in Wien

In Wien hat die Baupolizei am Montag den Abriss eines Biedermeierhauses gestoppt. Über das historische Gebäude im Bezirk Wieden - in dessen Erdgeschoß sich einst auch ein beliebtes Gasthaus befand - war laut Rathaus-Angaben bereits vor längerer Zeit eine Baueinstellung verhängt worden. Dennoch wurden die Arbeiten am Montag fortgesetzt.

Die sofort alarmierte Baupolizei habe auch die erneuten Arbeiten gestoppt, es seien jedoch schon große Teile der schützenswerten Bausubstanz abgetragen worden, teilte Baupolizei-Leiter Gerhard Cech der APA mit. Er verwies darauf, dass die Bauordnung für Missachtung von behördlichen Auflagen bzw. Abbrüchen ohne Bewilligung Strafen bis 100.000 Euro und sogar Haftstrafen vorsieht. Anzeige Auch prüfe man die gewerbebehördliche Zulassung von betroffenen Firmen. Im konkreten Fall werde mit voller Härte des Gesetzes vorgegangen, da vorsätzlich Bestimmungen missachtet worden seien, versprach er. Quelle: APA