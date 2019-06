Baustellensommer 2019: Wo es auf den Reiserouten eng wird

Allein auf der Südautobahn gibt es auf rund 40 Kilometern Fahrbahnverengungen. Doch Baustelle hin oder her: Eine Strecke ist und bleibt das Nadelöhr im heimischen Urlauberreiseverkehr.

In wenigen Tagen brechen die großen Sommerferien an und der Urlauberreiseverkehr auf heimischen Autobahnen los. Kommenden Freitag starten Wien, Niederösterreich und das Burgenland, eine Woche später folgen Salzburg, Kärnten, Tirol, Oberösterreich, die Steiermark und Vorarlberg. Hinzu kommen einige Bundesländer in ...