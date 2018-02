Beamter veruntreute 152.500 Euro an Gebühren: Bedingte Haft

Weil er als Beamter einer Bezirkshauptmannschaft über Jahre hinweg Gebühren - in Summe rund 152.500 Euro - veruntreut hatte, musste sich ein 45-Jähriger am Dienstag vor einem Schöffensenat in St. Pölten verantworten. Der Angeklagte bekannte sich schuldig. Er wurde - nicht rechtskräftig - zu zwei Jahren bedingter Haft verurteilt.

Seit dem Jahr 2012 handelte der Mann in 1.043 Fällen gegen das Gesetz