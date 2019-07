Bedingte Einweisung für Amokfahrt mit bis zu 195 km/h

Ein psychisch Kranker ist am Mittwoch vom Wiener Landesgericht nach einer Amokfahrt, bei der er am 28. Dezember 2018 mit seinem Auto bei einem Tempo von bis zu 195 km/h andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht hatte, in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Ein Schöffensenat (Vorsitz: Christoph Bauer) sah die Einweisung allerdings auf fünf Jahre bedingt nach.

Der Angeklagte lieferte sich "a Hatzerl" mit der Polizei