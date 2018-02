Bedingte Einweisung für Kärntner wegen Mordversuchs

Ein Geschworenensenat am Landesgericht Klagenfurt hat am Mittwoch einen Kärntner, der im August 2017 seinen Vater mit einem Messer attackiert hatte, einstimmig des versuchten Mordes schuldig gesprochen. Allerdings war er bei der Tat nicht zurechnungsfähig. Eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher wurde auf eine Probezeit von zehn Jahren nachgesehen.

Bis zur Rechtskraft des Urteils muss der 26-Jährige allerdings in der Psychiatrie bleiben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Geschworenensenat unter dem Vorsitz von Richter Oliver Kriz stellte eine Reihe von Bedingungen für die Nachsicht der Einweisung. So muss der Betroffene auf die Dauer der Probezeit Bewährungshilfe in Anspruch nehmen, darf von sich aus nicht den Kontakt mit dem Vater suchen, muss seine Medikamente regelmäßig einnehmen, eine Psychotherapie machen und sich regelmäßigen psychiatrischen Kontrollen unterziehen. Darüber hinaus muss er seine Therapie einen Monat lang in einer offenen Einrichtung fortsetzen und sich danach um einen Arbeitsplatz bemühen. Staatsanwalt Marcus Pacher hatte die Einweisung des Mannes in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gefordert. Die Beweislage sei eindeutig und werde auch durch das Geständnis des Betroffenen untermauert. Der Mann habe seinen Vater mit einem Messer und einer Flache attackiert und schwer verletzt, erklärte der Staatsanwalt. Diese Verletzungen bezeichnete der medizinische Gutachter als "spektakulär, aber zu keiner Zeit lebensbedrohend". Eine bedingte Nachsicht der Einweisung lehnte der Staatsanwalt ab. Es müsse die Aufgabe des Gerichts sein, die Bevölkerung vor einer Gefährdung zu schützen, sagte Pacher. Es handle sich hier um keine Bagatelle, sondern um eine schwere Tat, die der Mann unter dem Einfluss seiner Krankheit begangen habe. Dass er keineswegs geheilt sei, zeige auch ein Vorfall während der Therapie, als der Mann laut Aussage der Betreuer keine Einsicht gezeigt und die Medikamente verweigert habe. Daher meldete er auch Berufung an und stellte den Antrag auf weitere Anhaltung des Betroffenen im Klinikum Klagenfurt wegen Tatausführungsgefahr und unveränderter Gefährlichkeitsprognose. Das Gericht folgte dieser Ansicht. Der Betroffene bleibt bis zur Rechtskraft des Urteils in der geschlossenen Abteilung. Verteidiger Hans Gradischnig hatte sich in seinem Plädoyer für eine bedingte Entlassung ausgesprochen. Ein "Ausrutscher" zu Beginn der Behandlung sollte in diesem Zusammenhang nicht überbewertet werden, sagte Gradischnig und versprach, dass der junge Mann im Rahmen der bedingten Entlassung gut betreut sein würde, sowohl von dessen Mutter als auch medizinisch. Nach dem Urteil erklärte der Verteidiger Rechtsmittelverzicht. Das Gericht folgte der Meinung des psychiatrischen Gutachters, der die Voraussetzungen für eine bedingte Nachsicht der Unterbringung als gegeben ansah. Der Betroffene habe sich gut entwickelt, erklärte er. Unmittelbar nach der Tat hatte der Arzt den mutmaßlichen Täter untersucht und eine geistige und seelische Abartigkeit, eine paranoide Schizophrenie und Wahnvorstellungen, die sich auch in Stimmen hören äußerte, diagnostiziert. Bis wenige Wochen vor der Tat sei der Mann völlig unauffällig gewesen. Eine solche Krankheit könne plötzlich ausbrechen, das sei nicht prognostizierbar, meinte der Psychiater. In seiner Befragung durch Richter und Staatsanwalt erklärte der Sachverständige nun, die psychische Erkrankung als Ursache der Tat und damit auch die Gefährlichkeit sei jetzt abgeklungen. Allerdings müssten die Medikamente weiter eingenommen werden. Er empfahl eine Depotmedikation, denn durch eine Spritze alle 14 Tage oder einmal im Monat sei die Verabreichung des Medikaments garantiert. Für eine geringe Gefährlichkeit spricht aus Sicht des Psychiaters auch, dass der junge Mann keine Vorverurteilung aufweist, bisher beruflich und sozial sehr gut integriert war und auf die Behandlung gut anspreche. Im Rahmen der bedingten Unterbringung würde er bei der Mutter wohnen, mit ihr sei er stets verbunden gewesen. Laut Gutachter zeichnet sich auch kein weiterer Gewaltexzess gegen den Vater ab, mit dem er sich versöhnt habe. Einen garantierten Rückfallschutz gebe es jedoch nie. Ein Unsicherheitsfaktor sei, wie der Betroffene mit dem alltäglichen Stress zurechtkommen würde. Den Stress im Krankenhaus vertrage er gut, führte der Arzt aus. So sah er im Sinne einer gestuften Rehabilitation als Übergang eine psychiatrische Behandlung auf einer der offenen Station mit regelmäßigem Ausgang. (APA)