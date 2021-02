Bedrohte Fledermausart im Nationalpark Gesäuse aufgetaucht

Eine in Österreich äußerst seltene Fledermausart - das Kleine Mausohr - ist im Nationalpark Gesäuse in der Obersteiermark erstmals nachgewiesen worden. Im Sommer lebt die Art in wesentlich kleinerer Anzahl in den Kolonien des Großen Mausohrs, sie hat aber ein anderes Jagdgebiet und ist aufgrund ihrer Lebensweise schwer zu entdecken. Insgesamt sind die Forscher auf 18 der österreichweit rund 30 bekannten Arten gestoßen, teilte der Nationalpark Gesäuse am Donnerstag mit.

SN/APA/Frm/dpa Kleines Mausohr in Höhle gefunden