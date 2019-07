Befragung des Verdächtigen in steirischem Entführungsfall

Jener 33-Jährige, der im Verdacht steht, am Dienstag eine Frau in der Oststeiermark entführt und gequält zu haben, wurde laut Polizei ab Donnerstagvormittag befragt. Er soll eine 27-jährige Radlerin mit dem Auto angefahren, in sein Haus verschleppt und stundenlang gepeinigt haben, bevor er sie nach Hause fuhr. Die Frau erlitt unter anderem einen Armbruch und war am Donnerstag noch im LKH Graz.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Radfahrerin soll in dieses Haus entführt worden sein