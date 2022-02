Befragung von NÖ Landesrat Waldhäusl vor Gericht fortgesetzt

Der Prozess um den Verdacht des Amtsmissbrauchs gegen den niederösterreichischen FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl und eine frühere Landesbeamtin ist am Donnerstag am Landesgericht St. Pölten mit der Befragung der Angeklagten fortgesetzt worden. Die Beschuldigten bestritten die Vorwürfe in Zusammenhang mit der Verlegung minderjähriger Flüchtlinge in das mit Stacheldraht begrenzte Asylquartier Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) Ende November 2018.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Asyllandesrat Gottfried Waldhäusl bestreitet die Vorwürfe