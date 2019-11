Begegnungszone Wiener Rotenturmstraße fertig

Der Umbau der Rotenturmstraße in der Wiener Innenstadt ist abgeschlossen. Die 400 Meter lange Verbindung zwischen Stephans- und Schwedenplatz ist ab sofort Begegnungszone. Fußgänger dürfen die ganze Straße benutzen, Autofahrer höchstens mit 20 km/h unterwegs sein. Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) höchstselbst legte am Donnerstag Hand an bei der Legung des symbolischen Schlusssteins.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Toni Faber gab seinen Segen