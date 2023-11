Begleitung von Kindern ins Spital kostet die Eltern viel

Ob Krebs oder chronisch erkrankt: Kinder verbringen oft Monate durchgehend im Krankenhaus. Begleitpersonen müssen für Übernachtung und Verpflegung zahlen. Betroffene sind verärgert.

Im Alter von zwei Jahren ist eine Mostviertlerin an Krebs erkrankt. Ihr Leidensweg dauert jetzt schon elf Jahre, seither wurde das Mädchen immer wieder wochenlang stationär in der Onkologie diverser Krankenhäuser aufgenommen. Immer an seiner Seite: seine Mutter. "Es ist ...