Behindertenanwältin: "Bei Menschen mit Beeinträchtigung wird zu sehr auf die Defizite geschaut"

Als neue Anwältin für Anliegen von Menschen mit Beeinträchtigungen hat Christine Steger ein weites Arbeitsfeld. Als Rückenwind sieht sie Pilotprojekte wie jenes für die Persönliche Assistenz.

Sie stammt aus Oberndorf bei Kitzbühel, lebt und arbeitet seit Langem in Salzburg und wird jetzt viel nach Wien pendeln: Christine Steger (43), langjährige Leiterin der Abteilung Family, Gender, Disability & Diversity an der Universität Salzburg, wurde Mitte März von Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) zur neuen Behindertenanwältin ernannt. Mit mehr als 20-jähriger Erfahrung geht sie ihre neue Aufgabe grundsätzlich an. Vor 24 Jahren musste Steger das linke Beim am Oberschenkel amputiert werden, nachdem sie als Beifahrerin auf dem Moped einer ...