Behörde erteilte Ernst August von Hannover Waffenverbot

Der Welfenprinz rief in seinem Jagdhaus in Oberösterreich die Polizei, weil er sich offenbar von einem Paar bedroht fühlte. Der nächtliche Einsatz eskalierte - der 66-Jährige wurde sogar kurzzeitig in eine psychiatrische Spitalsabteilung eingewiesen, da eine Selbstgefährdung nach Behördenangaben nicht ausgeschlossen werden konnte.

SN/AP Ernst August von Hannover im Jahr 2007.