Behörde geht gegen Rufnummernmissbrauch bei Anrufen aus dem Ausland vor

Bei Anrufen aus dem Ausland soll die Anzeige vorgetäuschter Nummern aus Österreich verhindert werden. Nachdem die Zahl der Beschwerden im Sommer stark gestiegen war, schickte die Regulierungsbehörde RTR nun eine Verordnung in Begutachtung. Die Neuregelung dürfte aber erst ab Mitte des Jahres 2024 in Kraft treten.

Unerwünschte Anrufe, bei denen eine echte österreichische Telefonnummer aufscheint, aber am anderen Ende der Leitung will einem jemand in oft schlechtem Englisch weismachen, es gäbe Probleme mit dem Amazon-Konto, mit der Kreditkarte oder mit dem Computer - wer kennt das ...