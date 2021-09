Behörden decken weitere illegale Plastikmüllexporte auf

Nach dem Problemfall mit Malaysia verstärkten das österreichische Umweltministerium und der Zoll die Kontrollen. Nun wurden vier weitere illegale Transporte von Kunststoffabfällen aufgedeckt. Es geht um mehr als 1500 Tonnen Material. Es sind Unternehmen in der Steiermark, dem Burgenland sowie Nieder- und Oberösterreich betroffen, sie werden bei den Behörden und der Staatsanwaltschaft angezeigt.

"Die weltweite Plastikflut führt auch vermehrt zu Fällen der Umweltkriminalität durch illegale Müllexporte aus Österreich." Der Satz stammt nicht von einer Umweltschutzorganisation, die um Spenden für ihre Anliegen wirbt, sondern vom österreichischen Ministerium für Klimaschutz, das auch für die Umweltagenden zuständig ist. So begann am Mittwoch die Mitteilung aus dem Ressort von Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) zu den jüngsten Schwerpunktkontrollen bei Abfallunternehmen in Österreich, die gemeinsam mit dem Zoll durchgeführt wurden.

Vier neue Fälle von laut Ministerium illegalen ...