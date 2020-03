Drei Mitarbeiter einer großen Wiener Anwaltskanzlei wurden privat positiv getestet, obwohl die Behörden eine Ansteckung durch einen 72-jährigen infizierten Kollegen ausgeschlossen hatten.

Seit Tagen üben sich sämtliche Verantwortliche, die gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Österreich arbeiten, in Gelassenheit. Man sei "im Routinebetrieb angekommen", hieß es zuletzt von Vertretern aus Innen- und Gesundheitsministerium. Jetzt allerdings wirft ausgerechnet einer der ersten Coronafälle in ...