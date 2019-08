Behörden ringen weiter mit Buchungsplattformen

Der Wiener Tourismuschef will eine Beschränkung auf 90 Tage bei der Kurzzeitvermietung privater Wohnungen. In Graz sorgt eine Vereinbarung für Diskussionen, dass sich die Stadt von Airbnb wenigstens die Ortstaxe abführen lässt. Im benachbarten Bayern wollen mehrere Tourismusgemeinden unterdessen Zweitwohnungen zurückdrängen.

Trotz der engen Auslegung durch den Verwaltungsgerichtshof haben viele Städte und Gemeinden, aber auch die Tourismusbranche mit der boomenden Vermietung von privatem Wohnraum an Touristen weiter ihre liebe Not. Wie berichtet, entschied das Höchstgericht in einem Fall in Wien, dass ...