Behörden stoppten Welpenschmuggler im Burgenland

Polizisten und Zöllner haben in der Nacht auf Sonntag an der Grenzkontrollstelle Nickelsdorf im Nordburgenland Welpenschmuggler auffliegen lassen. Neun Hundebabys unterschiedlicher Rassen waren in stundenlanger Fahrt in einem Kleintransporter aus der Ukraine unterwegs gewesen. Ziel waren nach Angaben von Lenker und Beifahrer die Niederlande, wo die Tiere an private Abnehmer verkauft werden sollten, berichtete das Finanzministerium.

SN/APA/BMF/ZOLL/UNBEKANNT Neun Hunde in Kleintransporter entdeckt