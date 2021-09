Bei den Volksbegehren unterschrieben mehr Impfgegner

Mehr als 300.000 Menschen nahmen an der "Impf-Abstimmung" teil: Gegenteiliges Ergebnis wie beim Thema Rauchverbot.

Zum zweiten Mal gab es in Österreich eine demokratische Abstimmung in der Form, dass zur gleichen Zeit zwei konträre Volksbegehren unterzeichnet werden konnten. An den beiden Volksbegehren - notfalls für eine Impfpflicht in Österreich bzw. dagegen - beteiligten sich deutlich mehr als 300.000 Menschen. Damit war die Beteiligung auch weit höher als bei der sogenannten Smoke-Abstimmung zum Thema Rauchverbot, an der im Juni 2020 knapp 174.000 Personen teilgenommen hatten. Initiiert wurde das Modell von der Initiative Gemeinsam Entscheiden (IGE), hinter ...