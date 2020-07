Bei der Geburt wog Gabriel nur 273 Gramm

Er ist das kleinste Frühchen, das jemals in Österreich überlebt hat. Kürzlich feierte er mit seinen Drillingsbrüdern den ersten Geburtstag.

Die Freude über die Schwangerschaft mit Drillingen war bei Anita und Duro Miskovic groß. Doch dann kam es bei der Blutversorgung der Babys zu Problemen, Gabriel schwebte in Lebensgefahr. In der 26. Schwangerschaftswoche mussten alle drei Buben per Kaiserschnitt zur Welt geholt werden. Gabriel, der älteste, wog bei der Geburt nur 273 Gramm. Seine beiden Brüder brachten je rund 800 Gramm auf die Waage. Philipp Klaritsch, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, betreute die Familie während der Schwangerschaft. Er erklärte bei einer Pressekonferenz am Freitag in Graz, dass Gabriels Gewicht alle überrascht habe, da er um gut 70 Gramm leichter gewesen sei als erwartet.

Im weltweiten Register "The Tiniest Babies" ist Gabriel damit das leichteste männliche Frühchen Europas. Als Frühchen werden Babys bezeichnet, die vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche zur Welt kommen. Die neuesten Zahlen der Statistik Austria dazu stammen aus dem Jahr 2018: Von 84.764 Neugeborenen kamen 6210 zu früh zur Welt (7,3 Prozent). Frühgeborene haben heute größere Überlebenschancen denn je. An der Uniklinik Graz liegt die Überlebensrate aller Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm bei etwa 90 Prozent.

Bei Familie Miskovic waren die Ungeborenen von einem fetofetalen Transfusionssyndrom betroffen. "Dabei kommt es zu einem Blutaustausch zwischen den Kindern, der lebensbedrohlich sein kann. Bei Gabriel war das der Fall. Zusätzlich war er von einer besonders schweren Wachstumseinschränkung betroffen", erklärt Klaritsch. Da eine Fetoskopie nicht möglich war - bei dem Eingriff werden durch die Bauchdecke der Mutter die verbindenden Blutgefäße der Kinder auf der Plazenta per Laser verödet -, entschied man sich für einen Kaiserschnitt. Zwölf Personen waren bei der Geburt dabei - pro Kind zwei Ärzte und zwei Pflegepersonen sowie das Geburtshelferteam.

Mutter Anita Miskovic erinnert sich besonders gern an den 11. August des Vorjahres: "Da durfte ich mir Gabriel zum ersten Mal auf die Brust legen." Am 11. Juli feierten die Drillinge ihren ersten Geburtstag. Gabriel wiegt heute 5,5 Kilogramm, seine Brüder jeweils 7,5. Seit Mitte Juni braucht er keine Sondenernährung mehr. Auch mit seiner motorischen Entwicklung sind die Ärzte zufrieden. In einem übertrumpft er seine Brüder sogar: Er schläft als Einziger durch, denn Raphael und Michael bekommen Zähne. Die Drillinge müssen weiterhin regelmäßig zur Kontrolle auf der Neonatologie, Gabriel am häufigsten. "Er war und ist einfach unser Star", sagt Stationsleiterin Eva Schwarz.