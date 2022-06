Bei Elektrorollern steigt Zahl der Unfälle stark

In den ersten vier Monaten des Jahres ereigneten sich in Wien 65 Unfälle mit Elektrorollern. 2021 waren es 51 - im gesamten Jahr.

Es ist eine Szene, die in Wien fast schon alltäglich ist: Ein 27-jähriger Benutzer eines Elektrorollers kollidierte am Mittwoch in Favoriten an einer Kreuzung mit einem Auto. Der E-Scooter-Lenker stürzte und wurde leicht verletzt. Und so geht es weiter: Am 12. Juni erleiden zwei Mädchen (11, 14) Blessuren, als sie - verbotenerweise zu zweit auf einem Gerät unterwegs - von einem Auto erfasst werden. Am 10. Juni fährt ein 13-Jähriger trotz roter Ampel über die Fahrbahn, übersieht eine Straßenbahngarnitur und ...