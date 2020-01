Selbstdarstellung und Leichtsinn: Eine Studie fand heraus, dass fünf Mal mehr Menschen bei Selfies sterben als durch Haiattacken.

Fotos von sich selbst in spektakulärer Umgebung - für solche Aufnahmen riskieren mittlerweile viele ihr Leben. Glimpflich davongekommen ist am Mittwoch eine 29-jährige Rumänin am Mölltaler Gletscher in Kärnten. Gemeinsam mit ihrem Ehemann war sie von der Bergstation noch etwa ...