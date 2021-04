Bei Skitour 300-Meter-Sturz in die Tiefe überlebt

Rund 300 Meter ist ein Skitourengeher in Schröcken (Bez. Bregenz) in die Tiefe gestürzt - und hat überlebt. Da sich der Airbag-Rucksack des 27-Jährigen bei dem Sturz ausgelöst hatte und er einen Helm trug, verlief der Unfall am Samstag laut Polizei relativ glimpflich.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Skitourengeher in Vorarlberg überlebte 300-Meter-Sturz