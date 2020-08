"Bei uns gibt es keine Pausenglocken mehr"

Am 7. September beginnt für die Schüler in Ostösterreich der Unterricht. Die Direktorin einer Wiener Schule erklärt, wie sie sich darauf vorbereitet.

Sabine Prohaska steht in einem Raum mit mehr als 500 orangefarbenen Spindtüren. "Da muss ich mir noch was überlegen", bleibt die Direktorin der Mittelschule Wendstattgasse in Wien-Favoriten ruhig. Dass sie nicht mehr viel Zeit hat bis zum Schulbeginn in etwas mehr als einer Woche, ist ihr klar. Also Tempo, Tempo. Am Mittwoch tritt der Krisenstab zusammen. Zehn Pädagogen und der Obmann des Elternvereins. Ihr Gegner: das Coronavirus. "Es geht darum, Durchmischung möglichst zu vermeiden", mahnt Prohaska. Denn: "Mit Abstandhalten wird ...