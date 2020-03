"Bei uns in Sölden schwirrten sicher viele herum"

Nach Kritik an zu späten Quarantänemaßnahmen der Tiroler Behörden sagt Bürgermeister Ernst Schöpf aus Sölden: "Haben nach der ersten Rückmeldung aus Deutschland sofort reagiert." Die Gäste seien vielfach schon am Freitag abgereist. Der bekannte Blogger Markus Wilhelm , selbst Vermieter im Ötztaler Skizentrum, sagt: "Wir Vermieter wurden nicht rechtzeitig informiert."

Trotz der Verhängung weiterer Quarantänemaßnahmen im Tiroler Oberland hält die Kritik an angeblich zögerlichen Entscheidungen des Landes an. Wie berichtet, waren am Dienstagabend der größte Skiort im Ötztal, Sölden, sowie St. Christoph am Arlberg abgeriegelt worden. Mit St. Anton sowie ...