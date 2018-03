Bei Zustellung von Ladung fand Polizei 201 Cannabispflanzen

Pech mit seinem Vormieter hatte ein 50-jähriger Mann nun in Wien. Polizisten wollten am Mittwoch einem Mann in Rudolfsheim-Fünfhaus eine Ladung zustellen. Dieser befand sich nicht mehr in der Wohnung. Als sein Nachmieter die Tür öffnete, drang starker Cannabis-Geruch heraus. Die Beamten stellten eine Indoor-Cannabis-Aufzuchtanlage mit 201 Pflanzen sicher, berichtete die Polizei am Donnerstag.

SN/APA (LPD WIEN)/UNBEKANNT Eigentlich suchte die Polizei den Vormieter