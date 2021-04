Belästigungsvorwürfe: Moderatorin bekämpft Entlassung

Grund soll sein, dass sie sich über sexuelle Belästigung beschwerte.

Am Wiener Arbeits- und Sozialgericht war am Mittwoch der Medienunternehmer Wolfgang Fellner geladen. Er musste Rede und Antwort zur Entlassung einer Mitarbeiterin von oe24.TV stehen. Diese hatte gegen ihren Rauswurf im Mai 2019 bei dem Unternehmen geklagt, das der Familie Fellner gehört. Dieser soll erfolgt sein, nachdem sie Fellner vorgeworfen hatte, sie sexuell belästigt zu haben. Der Fall, der vor Gericht eine entscheidende Rolle spielt, soll sich bei einem Fotoshooting zur EU-Wahl zugetragen haben. Die Klägerin sagt, dass Fellner sie begrapscht habe. Bereits früher soll es aber zu Grenzüberschreitungen gekommen sein. Die Moderatorin hatte sich vorher an die Gleichbehandlungsanwaltschaft gewandt. Dabei führte sie an, wie der Medienmanager ihr Aussehen beurteilt haben soll. "Du schaust aus wie eine Nutte", soll er etwa ihr Outfit kommentiert haben, auch als "Bauerndirndl" soll er sie bezeichnet haben. Für diese Behauptungen legte der Anwalt der Moderatorin, Michael Rami, am Mittwoch auch einen Beweis vor. Und zwar das Transkript einer Audiodatei, auf der diese Aussagen auch zu hören sein sollen. Der Prozess wurde auf Mitte September vertagt. Wolfgang Fellner weist jedenfalls alle Vorwürfe zurück. Er vermutet in den Vorwürfen eine Retourkutsche: "Ich habe heute ausgesagt, dass sie von mir am Vorabend ultimativ eine Gehaltserhöhung und deutlich höhere Marketingpräsenz verlangt hat und ich mich erpresst gefühlt habe."

Er geht ebenfalls gerichtlich gegen die Moderatorin vor. Und zwar will er erreichen, dass die Frau die Vorwürfe gegen ihn unterlässt. Ende Mai wird die Verhandlung zu dieser Klage beginnen.