Belgier bei Kajakunfall in Tirol gestorben

Ein 51-jähriger Belgier ist am Donnerstag bei einem Kajakunfall auf der Ötztaler Ache in Sölden (Bezirk Imst) verunglückt. Wie die Polizei berichtet, kippte der 51-Jährige mit seinem Kajak um, geriet mit dem Kopf unter Wasser und fiel aus dem Boot. Er konnte zwar von der Feuerwehr wenige Kilometer flussabwärts geborgen werden, starb dann aber im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls.

SN/APA/ZOOM.TIROL Der 51-Jährige kippte mit seinem Boot um