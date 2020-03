Bereits erste Anzeigen nach Covid-19-Maßnahmengesetz

An Tag drei nach Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkungen und Geschäftssperren in Österreich hat es bereits mehrere Anzeigen nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz gegeben. Am Dienstag gab es beispielsweise zehn Anzeigen in Oberösterreich, weitere acht in Wien, sagte Gerald Hesztera vom Innenministerium.

SN/APA/BARBARA GINDL Nicht nur die Polizei kontrolliert die Einhaltung