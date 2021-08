Bereitschaft zum Impfen sinkt massiv

Experte spricht von Rückgang um 85 Prozent. Aus Angst vor einer neuen Coronawelle denkt die Politik über strengere Regeln nach.

Die Stimmen mehren sich, die die Rechte von ungeimpften Personen in der Coronapandemie einschränken wollen. Am Mittwoch war es SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die sich offen dafür zeigte, etwa in der Nachtgastronomie und bei Großveranstaltungen nur noch Geimpfte zuzulassen. Ihr sei schon fast jedes Mittel recht, um die vierte Welle kontrollierbar zu machen und die Impfquote zu heben, meinte die SPÖ-Chefin. Zuvor hatte dies bereits der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) gefordert. Auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hatte gesagt, dass man ...