Bergsteiger stürzte wegen Selfie in den Tod

Der Bruder eines vermissten Oberösterreichers fand in Tirol den Fotoapparat des 57-Jährigen. So wurde klar, wie es zur Tragödie kam.

Durch eine private Suchaktion konnten am Wochenende die näheren Umstände des Todes eines 57-jährigen Oberösterreichers in den Lechtaler Alpen im vergangenen Herbst herausgefunden werden. Der Bruder des Vermissten hatte am Samstag nach dem Leichnam des Mannes gesucht. Der 57-Jährige war am 17. Oktober 2021 von einer Wanderung auf den Loreakopf in Nassereith (Bezirk Imst) nicht mehr zurückgekehrt. Die genaue Unfallstelle war bisher unbekannt gewesen. Das Auto des Mannes war am Parkplatz eines Hotels an der Fernpassbundesstraße entdeckt worden, Suchaktionen waren bisher erfolglos.

Nun fand der Bruder des Vermissten im Bereich des Mittleren Kreuzjoches die Kamera des Vermissten, der auf einem Steinmandl stand, berichtete die Polizei. Die Auswertung der Fotos ergab, dass der Verunfallte ein Foto mit Selbstauslöser gemacht haben und rund 100 Meter abgestürzt sein dürfte.

Nach dem Fund des Fotoapparates verständigte der Bruder des Vermissten die Polizei. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers entdeckte schließlich die Leiche des Vermissten. Der Tote wurde mittels Tau geborgen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine gerichtliche Obduktion des Verunglückten an.

In einem anderen Vermisstenfall in der Obersteiermark musste eine weitere Suchaktion Samstagabend eingestellt werden. Hier geht es um einen 28-jährigen Wiener, der im November 2021 von einer alpinen Tour auf den Hochmölbing (2336 m) in der Gemeinde Wörschach (Bezirk Liezen) nicht zurückgekehrt war. Insgesamt 140 Bergretter, Feuerwehrleute und Alpinpolizei - unterstützt von einem Hubschrauber - hatten das Gebiet mit mehreren Suchhunden durchkämmt, aber keine Spuren gefunden, berichtete die Polizei. Eine weitere Suche solle erfolgen, wenn die letzten Schneefelder abgeschmolzen seien oder es neue Anhaltspunkte gebe, hieß es.

Bei einem Kletterunfall am "Wachauergrat" in Dürnstein (Bezirk Krems) verletzte sich am Samstag ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land schwer, als er ins Seil fiel und mehrere Meter abstürzte. Eine Begleiterin leistete dem Verletzten Erste Hilfe, der nach einer Taubergung ins Klinikum Amstetten geflogen wurde.