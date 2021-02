Bericht der "Taskforce Pflege" liegt vor

Die Anfang 2020 von der Regierung eingerichtete "Taskforce Pflege" hat ihren Bericht vorgelegt. Darin werde der Anlass für die umfassende Reform des Systems deutlich, bekräftigten Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) und ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger am Sonntag in einer Aussendung. Als nächstes will die Regierung gemeinsam mit den Bundesländern die wesentlichen Ziele und konkreten Maßnahmen der Pflegereform definieren, kündigte Anschober an.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Die Regierung sieht Änderungsbedarf im Pflegebereich.