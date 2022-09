Bericht über Pläne für THC-Grenzwert am Steuer

Im Verkehrsministerium von Leonore Gewessler (Grüne) werden laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins "profil" Überlegungen für einen THC-Grenzwert am Steuer angestellt. Cannabis ist in Österreich als illegale Droge eingestuft. Im Verkehrsressort werde an einem Gesetzesentwurf für einen Grenzwert ähnlich des 0,5-Promille-Limits bei Alkohol gearbeitet.

SN/APA/FRED TANNEAU Andere Länder haben bereits Limits für Cannabis im Straßenverkehr