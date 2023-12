Berufsfeuerwehr löscht Vollbrand von Dachterrasse in Wien

Mit vier Löschleitungen haben Feuerwehrtrupps den Vollbrand einer Dachterrasse in Wien-Döbling bekämpft. Das Feuer war Donnerstagabend in der Kahlenberger Straße ausgebrochen. Am betroffenen Wohnhaus waren Umbauarbeiten in Gang gewesen. Für Personen habe durch das Feuer keine Gefahr bestanden, berichtete Christian Feiler, Sprecher der Berufsfeuerwehr, am Freitag. Die Feuerwehrleute mussten allerdings Flaschen mit Flüssiggas kühlen, die sich am Einsatzort befunden hatten.

35 Einsatzkräfte rückten mit acht Fahrzeugen gegen 17.00 Uhr aus. Bei ihrem Eintreffen standen die Dachterrasse und der angrenzende Dachbereich des dreigeschoßigen Gebäudes bereits in Vollbrand. "Umgehend wurden Löschleitungen im Außen- und Innenangriff eingesetzt", schilderte der Sprecher. "Für die Brandbekämpfung in der Dachkonstruktion musste die Dacheindeckung mit speziellen Trennsägen geöffnet werden." Gleichzeitig durchsuchten Feuerwehrleute unter Atemschutz das Objekt auf eventuell anwesende Personen. Vier Löschleitungen waren nötig, um den Brand abzulöschen. Beendet werden konnte die Arbeit gegen 19.30 Uhr, sagte Feiler. Was das Feuer ausgelöst hatte, war zunächst unklar. "Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen", hieß es.