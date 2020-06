Beschuldigter bestreitet Vorwürfe in St. Pöltner Mordprozess

Der zweitägige Prozess wegen Mordes und schweren Raubes gegen einen 40-Jährigen hat am Dienstag am Landesgericht St. Pölten seinen Lauf genommen. Der Beschuldigte soll Ende Mai 2019 im Amstettner Stadtteil Greinsfurth eine 52-jährige Oberösterreicherin getötet haben. Zum Auftakt der Geschworenenverhandlung bestritt der deutsche Staatsbürger sämtliche Vorwürfe. Am Mittwoch wird das Urteil erwartet.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Der Angeklagte unmittelbar vor Prozessbeginn