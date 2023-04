Beschuldigter nach Bluttat in Melk geständig

Nach der Bluttat in Melk ist der 42-jährige Beschuldigte zum Tötungsdelikt geständig. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich der APA am Samstag mitteilte, wurde seitens der Staatsanwaltschaft St. Pölten eine Obduktion angeordnet. Weiters sei die Verhängung der U-Haft in Aussicht gestellt worden. Vorgeworfen wird dem Mann, am Donnerstagabend in einem Einfamilienhaus den 62-jährigen Lebensgefährten der Mutter erschossen zu haben.

BILD: SN/APA/DOKU NIEDERÖSTERREICH/DOKU N Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort